من هي البلوجر خطيبة لاعب الأهلي التي أثارت الجدل؟





أثارت البلوجر سلمي صقر خطيبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلى مروان عطية الجدل، حيث نشرت مجموعة من الصور الرومانسية عبر خاصية الأستوري، وفقًا موقع الإنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيره.

ظهرت سلمي بصور رومانسية مع خطيبها، من أحد المطاعم، وهم يتناولون المشروبات، وأظهرت الصور الأخرى مدى الحب بينهما وهي تظهر في الصور دبلة الخطوبة التي تجمعهم، مما أثار إعجاب متابعيها.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عنها

- اسمها سلمى صقر.

- تبلغ 24 عامًا.

- بلوجر مشهورة على الأنستجرام.

- يتابعها على حسابها الشخصي عبر إنستجرام 53,5 شخص.

- تتابع 246 شخص.

- يتابعها 13 ألف شخص على فيس بوك.

خطيبة نجم النادي الأهلي مروان عطية.







