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من هي أول مصرية محجبة تنافس على ملكة جمال الكون؟

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الخميس، 03-03-2022 01:12 م
دعت المهندسة دينا أيمن، الجميع إلى الدعاء لها للفوز بلقب «ملكة جمال نيوجيرسي وملكة جمال الكون»، حيث تعد دينا أول مصرية محجبة تنافس على هذا اللقب.
وبالرغم من صغر سنها فإنها أصبحت ملهمة للكثير من الشباب والفتيات، فهي تشغل حاليًّا وظيفة مديرة برمجيات في إحدى الشركات العالمية، وهي شركة مايكروسوفت، وحصلت على بكالوريوس وماجستير الهندسة في عام واحد من جامعة نيوجيرسي الأمريكية بتقدير عام امتياز.
كما نالت تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة السلام شرم الشيخ في منتدى شباب العالم 2021، واختارتها مجلة فوربس الأمريكية ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن 30 عامًا بأمريكا الشمالية للعام 2022، لتميّزها في مجال الإدارة والتكنولوجيا.
وبعد أن أثبتت دينا جدارتها في مجال الهندسة والعلم، تخوض تحديًا جديدًا في مجال الجمال، لتنافس على لقب ملكة جمال نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية وملكة جمال الكون.
وقالت دينا، ابنة محافظة الإسكندرية التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية: «التحقت بالمسابقة، وكان فيه مقابلة لجميع المتقدمات، واختاروني لأكون من ضمن المرشحات النهائيات بالمسابقة»، مضيفة «يوم 3 إبريل المقبل، من المقرر أن تعلن لجنة الحكام الفتاة الفائزة بالمسابقة».
كانت دينا قد أعلنت ترشحها للمنافسة على لقب ملكة جمال نيو جيرسي الولايات المتحدة الأمريكية، وملكة جمال الكون، وذلك عبر حسابها على إنستغرام، وعبرت عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة: «يسعدني للغاية أن أشارككم فرحتي وسعادتي للترشح لجائزة (Miss NJ USA) ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية والتي تؤهلني لجائزة ملكة جمال الكون».
وتابعت «أنا مصرية ومحجبة، أنا هنا لأصنع هذا التاريخ، وأكون بمثابة محفزة وملهمة لمن في مثل سني ويشبهنني وذلك لمنحهن فرصة لتمثيل أكثر من ملياري مسلم حول العالم. كما أسعى بكل جهدي في مجالي لأدافع عن تمكين المرأة، أنا متحمسة جدًا لتلك المسابقة».


 

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