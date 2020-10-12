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من هو مرشد الإخوان القادم؟

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مرشد الإخوان محمد بديع
 
الإثنين، 12-10-2020 08:23 م محمد فضل

كشف ماهر فرغلي الباحث في الجماعات الإسلامية، عن هوية مرشد جماعة الإخوان، بعد وفاة مرشدهم الحالي محمد بديع، المحبوس على ذمة قضايا عنف وإرهاب وحاصل على حكم بالإعدام.
وقال "فرغلي" إن مرشد الإخوان القادم هو حلمي الجزار، والذي سيعلن التغيير داخل الجماعة لكن بعد فوات الآوان.
وكتب الباحث في الجماعات الإسلامية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :سيظل الإخوان هكذا حتى يموت محمد بديع، ويتولى حلمي الجزار، ويصبح مرشداً للجماعة، وساعتها سيعلنون التغيير، لأن الجزار تقريباً هو الوحيد القادر على إحداث تغييرات داخل الجماعة، وسيتبعونه، لكن بعد فوات الأوان".
وحلمي السيد عبد العزيز الجزار (2 أغسطس 1952م -) طبيب وقيادي بجماعة الإخوان ونائب رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، وعضو سابق بمجلس نقابة أطباء الجيزة.
كان أحد قيادات الحركة الطلابية في سبعينيات القرن العشرين مع الأطباء عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح وإبراهيم الزعفراني حيث كان أميراً للجماعة الإسلامية، عضو مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين، حوكم عسكرياً في عام 1995م إلا أن المحكمة العسكرية قد برّأته، كما كان أمينًا عامًّا لحزب «الحرية والعدالة» التابع للجماعة بالجيزة.


 

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