من هو زوج إلهام شاهين الذي ضبطته في غرفة سهير رمزي؟
إلهام شاهين
السبت، 20-03-202103:31 مالمصريون
أثارت الفنانة إلهام شاهين، موجة من الجدل خلال الساعات
الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحان نارية أطلقتها في برنامج «السيرة»
للإعلامية وفاء الكيلاني، والتي كشفت فيها عن سبب طلاقها من زوجها الأول، بعدما
ضبطته في غرفة الفنانة سهير رمزي.
حيث روت إلهام شاهين، موقفًا حدث لها مع زوجها السابق الدكتور
عادل حسني، الذي فاجأها بدخوله مجال الإنتاج السينمائي، وأنتج فيلما للفنانة سهير رمزي،
التي تصدرت هي أيضًا البحث على جوجل.
وكشفت إلهام شاهين سبب طلاقها من زوجها الاول، قائلة:"كنت
متزوجة من الدكتور عادل حسني وكان يمتلك شركة سياحة وكان يسعي دوما لإخراجي من الفن
ويقولي عاوزك تكوني ست بيت فوجئت بعدها انه ينتج الأفلام".
وأردفت: " كنت مرة في استديو الاهرام وجالي صحفي وقالي:
انا لسه متصور مع جوزك قلت له قابلته فين قالي في استديو نحاس جنبنا مع الأستاذة سهير
رمزي، معقبة:" خدت بعضي وجريت كان في أوضة الفنانة سهير رمزي قلت له ليه بتكدب
قالي انتي عاوزاني اعمل ايه قولتله نطلق وده كان أول طلاق بينا ".
وأوضحت: "سهير رمزي ملهاش ذنب في الطلاق زي ما بعض الناس
قالت هي ممثلة وفيه واحد بينتجلها".