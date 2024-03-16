من هو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

السبت، 16-03-2024
10:47 ص
نسمه عبد الوهاب
بعد مرور أكثر من أسبوعين على تقديم حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية استقالتها، كلّف الرئيس الفلسطيني
محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى
تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المحتدمة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
من هو محمد مصطفى
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ولد في قرية سفارين التابعة لمحافظة طولكرم في 26 أغسطس عام 1954؛ وهو متزوج منذ عام 1980 من السيدة آمال القاق، وله منها ولدان، هما مُصعب ويزن.محمد مصطفى
رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.
تلقى تعليمه في مدارس محافظة طولكرم حتى عام 1969، عندما أتم 15 عاما من عمره، قبل أن ينتقل برفقة عائلته إلى الكويت، التي كان والده يعمل فيها منذ عام 1967، وأنهى هناك تعليمه الثانوي، ليلتحق بعد ذلك بجامعة بغداد عام 1972، حيث نال درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.
في عام 1983، التحق مصطفى بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، وحصل منها على درجة الماجستير في الإدارة عام 1985؛ وواصل تعليمه في العام ذاته بجامعة جورج واشنطن، التي حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.
بعد تخرجه من جامعة بغداد عام 1976، عاد مصطفى إلى الكويت؛ حيث عمِل مهندسا في إحدى المكاتب الاستشارية هناك، ثم عمل في شركة مقاولات كويتيّة إنجليزية مشتركة وتولى فيها منصب رئيس المهندسين، ليصبح وهو في سن 25 عاما مسؤولا عن 30 مهندسا وحوالي 300 موظف.
بعد سبعِ سنواتٍ من العمل في الكويت، انتقل إلى الولايات المتحدة التي تابع دراساته العليا فيها؛ وكان أستاذا زائرا في جامعة جورج واشنطن عام 1991. وحتى عام 2005، شغل العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة أفريقيا، ثم في قسم أوروبا الشرقيّة، ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط.