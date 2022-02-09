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من هو بولس فهمي الذي عيّنه الرئيس رئيسًا للمحكمة الدستورية؟

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الأربعاء، 09-02-2022 03:02 م

أصدر الرئيس  عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين بولس فهمي إسكندر بولس، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا للموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا:

1- ليسانس حقوق دور مايو سنة 1977-بتقدير جيد جداً ـ جامعة القاهرة.
2- حاصل على دبلوم معهد بحوث اتلانتا بالولايات المتحدة الامريكية في الادارة القضائية سنة 1994 .
3- حاصل على دورة تدريب المدربين من الجامعة الامريكية بالقاهرة سنة 1999.
وأشار تقرير نشره موقع التلفزيون الرسمي أن بولس هو "رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، وعيّن بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014".
وأضاف التقرير أن لبولس "العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وفي المحكمة الدستورية العليا، شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014".
 

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