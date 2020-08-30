من هو أبو عبد الرحمن الذي أثارت وفاته حزن السعوديين؟

الأحد، 30-08-2020
08:44 ص
أحمد عادل شعبان
تصدر اسم "أبو عبد الرحمن" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية .
وتبين أن أبو عبد الرحمن هو صاحب حساب "برق ورعد" الذي كان يهتم بتوعية المتابعين بشأن الرفق بالحيوان
وكان يوفر المأوى للحيوانات.
وتوفي أبو عبد الرحمن مما جعل السعوديون يدشنون وسما تحت عنوان "#وفاه_برق_الرفق_ورعد_الاحسان" .
وكان اللافت التغريدة التي قام الراحل بتثبيتها عبر حسابه قال فيها: أنا لا أطلب منكم أن تربوا الحيوانات أو الطيور داخل منازلكم.. فكل حسب
استطاعته.. فهناك من لديه ظروف أسرية، أو مادية، أو مرضية، أو مكانية، أو
لا يجد الوقت لرعايتها.. ولكن باستطاعتك تقديم ما تستطيع للحيوانات والطيور
السائبة من مأكل أو مشرب.. فقد تشملك رحمة الله بسبب ذلك.. أو كف أذاك
عنها.