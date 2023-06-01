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من صديقته الكويتية نور الفلاح.. ممثل أمريكي مُسن ينتظر طفله الرابع (صور)

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الممثل والكويتية
الخميس، 01-06-2023 09:40 ص

 

 

كشف الممثل الأمريكي آل باتشينو أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، والتي تبلغ من العمر 29 عاماً.

 

وأفاد موقع "TMZ" بأن آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاماً، تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، ولكن الصحافة التقطت صوراً لهما وهما يخرجان معاً في عشاء رومانسي في أحد المطاعم في عام 2022.

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية، بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسمياً عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عاماً.




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