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من سوريا.. ضربة جديدة وغير متوقعة لـ محمد رمضان بعد أزمة حفل الإسكندرية

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محمد رمضان
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Teads
الإثنين، 26-09-2022 12:05 م

بعد انتشارحملة عدم الترحيب بالفنان محمد رمضان في حفل له بالإسكندرية ونزوله إلى الشارع السكندري، حيث رحب به البعض بينما اعتدى عليه آخرين، تلقى "رمضان" ضربة جديدة لكن هذه المرة من سوريا.
ونفت نقابة الفنانين السوريين، ما صرح به الفنان محمد رمضان، عن إحيائه حفلا غنائيا في دمشق الشهر القادم.
وأكدت النقابة في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أنه ”لا صحة“ لما هو متداول حول إقامة حفل لمحمد رمضان في دمشق ”سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص“.

واعتبرت أن ”كل ما يتم تداوله مجرد شائعات“.

وكان ”رمضان“ قد أعلن مؤخرا عن إحيائه 3 حفلات من خلال صفحته على ”فيسبوك“، حيث نشر صورة لها أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا: ”وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة“.

وتابع: ”أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة دمشق الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة إسكندرية بيوم واحد“.

 

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