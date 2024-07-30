من داخل المحكمة.. أول ظهور لمضيفة الطيران قاتلة ابنتها لسبب صادم





ظهرت مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين؛ لاستكمال محاكمتها.

واشتهرت تلك القضية في الفترة السابقة بعد تصريحات المتهمة خلال التحقيقات، حيث ادعت أنها كانت تعتقد أن "الصعود إلى الرفيق الأعلى" يتطلب منها أخذ ابنتها معها، وشعرت بضرورة التضحية بابنتها لتحقيق ذلك. وأضافت أنها قررت قطع حزام حقيبتها واستخدامه لخنق ابنتها، التي توفيت بهدوء وفقًا لوصفها.

وبعد ذلك، وفقًا لاعترافاتها، استخدمت المتهمة سكينًا صغيرًا من المطبخ لطعن نفسها في الرقبة عدة مرات.

وأفادت المتهمة أن زوجها حاول إنقاذها، وسقطت مغشيًا عليها قبل أن تستفيق في المستشفى.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمة، التي تعمل كمضيفة طيران ولديها اهتمام بالعلاج الروحاني، قتلت ابنتها بعد تلقيها إيحاءات عقلية، مما استدعى عرضها على الطب الشرعي لفحص صحتها العقلية.

