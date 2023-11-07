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من داخل القفص.. رد فعل قاتل زميله طبيب الساحل بعد الحكم بإعدامه

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من داخل القفص.. رد فعل قاتل زميله طبيب الساحل بعد الحكم بإعدامه

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المتهمين
الثلاثاء، 07-11-2023 12:23 م
علَّق المتهم أحمد شحته، طبيب بشري، على الحكم الصادر بإعدامه بتهمة الاشتراك مع اثنين آخرين في قتل الطبيب أسامة صبور.
وقال المتهم من داخل قفص الاتهام "حسبي الله ونعم الوكيل.. ومليش دعوة بقتله".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بقتل أسامة صبور "طبيب الساحل"، وعاقبت المتهمة الثالثة "محامية" بالسجن 15 سنة.
وتسلمت المحكمة رأي المفتي الشرعي في القضية.
أسندت النيابه للمتهمين تهمة قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

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