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من اليوم وحتى 10 مايو.. عالم الزلازل يثير الرعب بتوقعات صادمة

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الثلاثاء، 07-05-2024 11:04 ص

أعاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مساء الاثنين، التغريد بتحديث على توقعات الهيئة البحثية التي يترأسها، حيث تنبأ بهزات أرضية عنيفة في الفترة ما بين اليوم (7 مايو) إلى العاشر من مايو.

وقالت هيئة SSGEOS التي يرأسها هوغربيتس في تغريدة على "إكس" تحت عنوان "تحديث التوقعات": "يمكن أن يؤدي الاقتران القمري يومي 3 و4 مايو إلى هزة قوية، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 6 درجات، على الأرجح في وقت لاحق من يوم 6 أو أوائل 7 مايو".

وأضافت بالقول: "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد. يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من الهزات القوية تقترب من درجة 6 وربما زلزال أكبر، على الأرجح في الفترة من 8 إلى 10 مايو".

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