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من النخيل.. نبتة سامة تقتل طفلين وتسمم 6 آخرين

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نبتة
 
السبت، 03-10-2020 05:21 م محمد فضل - متابعات

تسببت نبتة سامة بوفاة طفلين شقيقين يقطنان بحي المراس في مدينة طنجة المغربية، وتسمم من جرائها كذلك 6 أطفال آخرين.
وتوفي الطفلان، طفل في عمر 10 سنوات وطفلة 5 سنوات، جراء مضاعفات صحية نتيجة تناولهما لنبتة لب النخيل، المعروفة أكثر بـ"الجُمار"، كانا قد قطفاها من نخلة في إحدى المساحات الأرضية الفارغة بالحي المذكور، فيما تسمم 6 آخرون.
وشيع أهالي هذا الحي الشعبي التابع لمقاطعة بني مكادة، يوم الخميس، جنازة الطفلين، الذين لفظا أنفاسهما الأخيرة خلال رقودهما بمستشفى محمد الخامس بطنجة.
فيما لا يزال 6 من الأطفال الضحايا، بقسم الإنعاش، في حالة صحية توصف بأنها "خطيرة"، جراء مضاعفات صحية نتيجة تناولهم للنبتة السامة.
وطالب الجيران السلطات بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
 

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