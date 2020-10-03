من النخيل.. نبتة سامة تقتل طفلين وتسمم 6 آخرين

السبت، 03-10-2020
05:21 م
محمد فضل - متابعات
تسببت نبتة سامة بوفاة طفل
ين شقيقين يقطنان بحي المراس في
مدينة طنجة المغربية، وتسمم من جرائها كذلك 6 أطفال آخرين.
وتوفي الطفل
ان، طفل
في عمر 10 سنوات وطفل
ة 5 سنوات، جراء
مضاعفات صحية نتيجة تناولهما لنبتة لب النخيل، المعروفة أكثر بـ"الجُمار"،
كانا قد قطفاها من نخلة في إحدى المساحات الأرضية الفارغة بالحي المذكور، فيما تسمم
6 آخرون.
وشيع أهالي هذا الحي الشعبي التابع لمقاطعة بني مكادة، يوم
الخميس، جنازة الطفل
ين، الذين لفظا أنفاسهما الأخيرة خلال رقودهما بمستشفى محمد الخامس
بطنجة.
فيما لا يزال 6 من الأطفال الضحايا، بقسم الإنعاش، في حالة
صحية توصف بأنها "خطيرة"، جراء مضاعفات صحية نتيجة تناولهم للنبتة السامة.
وطالب الجيران السلطات بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف،
وملابسات الحادث.