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من المالديف.. رهف القحطاني في وصلة رقص جريئة بـ«روب النوم»

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الإثنين، 16-05-2022 08:52 ص
نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية "رهف القحطاني" مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص مع إيقاعات إحدى الأغاني .
وارتدت "القحطاني" روب أبيض وهي ترقص وتفاعلت مع كلمات الأغنية، خلال تواجدها في جزر المالديف.
كانت تصدرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، الترند رفقة صديقتها مروج الرحيلي، بعد نشر مقطع فيديو وثقت فيه رحلتهما السياحية إلى المالديف بملابس جريئة.
وظهرت مروج في الفيديو وهي تفتح طبق يحتوي على فواكة ، وعلقت قائلة:" عندهم فواكة غريبة ".
وتابعت :" عندي اختبار لرهف تعالي بسرعة .. إيش هذه الفاكهة دوقيها "، وعندما رفضت رهف أن تتذوقها ، قالت القحطاني " هذه جوافة " .
شاهد الفيديو من هنا :
 

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