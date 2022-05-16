من المالديف.. رهف القحطاني في وصلة رقص جريئة بـ«روب النوم»

الإثنين، 16-05-2022
08:52 ص
نشرت
مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية
"رهف القحطاني
" مقطع فيديو
ظهرت خلاله وهي ترقص مع إيقاعات إحدى الأغاني .
وارتدت
"القحطاني" روب أبيض وهي ترقص وتفاعلت مع كلمات الأغنية، خلال تواجدها في جزر المالديف
.
كانت تصدرت مشهورة
مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني
، الترند رفقة صديقتها مروج
الرحيلي، بعد نشر مقطع فيديو وثقت فيه رحلتهما السياحية إلى المالديف
بملابس جريئة.
وظهرت مروج في
الفيديو وهي تفتح طبق يحتوي على فواكة ، وعلقت قائلة:" عندهم فواكة غريبة ".
وتابعت :"
عندي اختبار لرهف تعالي بسرعة .. إيش هذه الفاكهة دوقيها "، وعندما رفضت رهف
أن تتذوقها ، قالت القحطاني " هذه جوافة " .
شاهد الفيديو من :