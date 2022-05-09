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من اللحية إلى المثلية الجنسية.. من هو الكويتي عبدالله فازلين الصالح؟ ترند السعودية

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عبدالله فازلين الصالح
Native
Teads
الإثنين، 09-05-2022 10:11 ص

تصدر هاشتاج "المثلي عبدالله فازلين الصالح" الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"في المملكة العربية السعودية منذ أول أمس، بعد إعادة تغريدات للداعية الكويتي الذي تخلى عن لحيته وأصبح مثلي الجنس.
وقصة المثلي عبدالله فازلين الصالح، انتشرت بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتفاعل معه عدد كبير من رواد ونشطاء مواقع الانترنت في المملكة.
من هو عبدالله فازلين الصالح؟


هو شاب كويتي عمل بالدعوة قبل سنوات، وقد حكم عليه بالسجن من قبل محكمة كويتية بسبب إساءته إلى السعودية، كما أنه يعيش في لندن، وقد تخلى عن لحيته وأصبح من مؤيدي المثلية الجنسية، حسب المغردين.
وعبد الله فازلين الصالح شاب له حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ويقدم برنامجا سياسيا على منصات التواصل ويحظى بمتابعة كبيرة.
قبل ثلاث سنوات ، كان ينشر الكثير من التغريدات التي تشير إلى الشذوذ الجنسي والتوجه الجنسي المماثل.


لكنها جذبت مجددًا العديد من النشطاء والرواد من منصات التواصل الاجتماعي الذين نشروا تلك التغريدات وتفاعلوا معها.
وأثار تحول موقف الشاب الكويتي استغراب وصدمة الجميع، بعد سنوات من الإلتزام الديني أصبح مؤيدا للمثلية الجنسية! هذا لسان حال الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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