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من السلام لـ الخانكة.. سلمت عشيقها لزوجها بعد دعوته للعشاء

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Native
الأربعاء، 30-06-2021 02:03 م

استدرجت سيدة عشيقها بناء على طلب زوجها الذي اكتشف علاقتها غير الشرعية معه.
وفي طريقه إلى المكان الذي حددته له السيدة بالخانكة، لم يفكر العشيق سوى في العشاء والوقت الذي يقضيه مع هذه المرأة؛ وبمجرد وصوله انقض عليه الزوج وطعنه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقاه الزوج بمجمع قمامة.  
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مديرية أمن القليوبية، بوجود جثة داخل مجمع للقمامة، وبالانتقال إلى مقر الواقعة، تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، ومصاب بعده طعنات في الصدر والظهر والبطن.
 وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن القتيل واستدعاء أسرته، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

 وبعد جهود مكثفة وبحث متواصل من قوات الأمن، تبين أن القتيل يُدعى "محمد.ع"، 33 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وباستعداء أسرته تعرفوا على الجثة.
 وكشفت التحريات، أن المجني عليه عامل، وعلى علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة تُدعى "سامية. ع"، 38 عامًا، ربة منزل، ومقيمة في السلام أول بجوار منزل المجني عليه، مؤكدة أن السيدة وزوجها وراء ارتكاب الواقعة.

 ضبط العشيقة وزوجها

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على العشيقة وزوجها، وبواجهتمها اعترفا بارتكاب الواقعة، وأشارت العشيقة إلى أن زوجها اكتشف علاقتها بالمجني عليه وطلب منها استدراجه إلى مكان الواقعة، وطعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. 
 

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