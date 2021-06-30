من السلام لـ الخانكة.. سلمت عشيقها لزوجها بعد دعوته للعشاء

الأربعاء، 30-06-2021
02:03 م
استدرجت سيدة عشيق
ها بناء على طلب زوج
ها الذي اكتشف علاقتها غير الشرعية
معه.
وفي طريقه إلى المكان الذي حددته له السيدة
بالخانكة، لم يفكر العشيق
سوى
في العشاء والوقت الذي يقضيه مع هذه المرأة؛ وبمجرد وصوله انقض عليه الزوج
وطعنه
بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقاه الزوج
بمجمع قمامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مديرية أمن القليوبية، بوجود جثة
داخل مجمع للقمامة، وبالانتقال إلى مقر الواقعة، تبين أن الجثة لشاب في العقد
الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، ومصاب بعده طعنات في الصدر والظهر والبطن.
وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم
لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن القتيل واستدعاء أسرته، كما كلفت
المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.
وبعد جهود مكثفة وبحث متواصل من قوات الأمن،
تبين أن القتيل يُدعى "محمد.ع"، 33 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام
أول، وباستعداء أسرته تعرفوا على الجثة.
وكشفت التحريات، أن المجني عليه عامل، وعلى
علاقة غير شرعية بسيدة
متزوج
ة تُدعى "سامية. ع"، 38 عامًا، ربة منزل،
ومقيمة في السلام أول بجوار منزل المجني عليه، مؤكدة أن السيدة
وزوج
ها وراء ارتكاب
الواقعة.
ضبط العشيق
ة وزوج
ها
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على العشيق
ة وزوج
ها، وبواجهتمها اعترفا
بارتكاب الواقعة، وأشارت العشيق
ة إلى أن زوج
ها اكتشف علاقتها بالمجني عليه وطلب
منها استدراجه إلى مكان الواقعة، وطعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.