الأربعاء 07 أبريل 2021
توقيت مصر 23:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

بث مباشر.. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دورى الأبطال

آبي أحمد يفاجيء الجميع بنشر فيديو غريب.. ويترك رسالة من 6 كلمات

شاهد/ فنانة شهيرة تعلن منعها من دخول الإمارات وتكشف السبب

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

طفل يقتل نفسه بعد ابتزازه بصور على "فيس بوك"

حكم قضائي ضد محمد رمضان لصالح الطيار المفصول

مقتل أسرة مسلمة من 6 أفراد في أمريكا والكشف عن الجاني (صور)

بعد فشل المفاوضات.. السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا (فيديو)

بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذار مفاجئ لـ أنغام

ADS
 

من الجمعة لـ الأحد.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس

20210330143729321
ا
 
الأربعاء، 07-04-2021 07:39 م

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 4 لـ 6 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.
بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الانخفاض في درجات الحرارة، يستمر لمدة 72 ساعة إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، فتكون حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة الـ 72 ساعة، من الجمعة وحتى الأحد، معتدلة على كافة الأنحاء يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 22، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.
 وأما عن حالة الطقس غدا الخميس، يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة غدا، ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويبقى مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.
وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 15، والسواحل الشمالية الغربية 21 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 17، وجنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21.
 

إقرأ ايضا

فاروق جعفر وميدو

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

1220202153757707168971

شاهد.. فنانة شهيرة تعلن منعها من دخول الإمارات وتكشف السبب

صورة مرعبة

صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

أخبار متعلقة

resize

الشتاء لم يذهب بعد.. أمطار على البلاد الـ72 ساعة القادمة

الأرصاد

درجة الحرارة 40.. طقس حار غدًا وتحذيرات من الأرصاد

الأرصاد

حرارة مرتفعة.. طقس حار غدًا على معظم أنحاء الجمهورية

الأرصاد

الأرصاد تكشف حالة طقس الغد الخميس

الأرصاد

دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

أرشيفية

تقلبات كبيرة بطقس الغد وتحذيرات من تخفيف الملابس