الخميس 04 أغسطس 2022
توقيت مصر 22:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدوري انتهى بالنسبة لنا.. قرارات مفاجئة للأهلي

إصابة خطيرة لزوج كادت تقتل رجولته أثناء معاشرة زوجته بـ«قوة»

11 لاعبًا.. الأهلي يطيح بتشكيل كامل بسبب الأداء المخيب للآمال

واقعة مؤسفة.. الإعتداء على فتاة وخلع حجابها بجامعة المنصورة

تعليق جرئ من إيمي تاتو على وقف برنامجها بقرار رسمي

الدولار يرتفع 14 قرشًا أمام الجنيه بشكل مفاجئ

لمحبي القهوة.. عواقب صحية وخيمة على الدماغ

من أجل العمل.. نساء سعوديات يقعن ضحية ابتزاز بصور خاصة ونيابة الآداب تتحرك

حقن نفسه بزيت.. وفاة «الهالك» بطل كمال الأجسام

خطأ طبي غريب.. طبيب يستئصل كلية سليمة لمريضة ويترك المصابة بالضمور

ADS
 

من أجل العمل.. نساء سعوديات يقعن ضحية ابتزاز بصور خاصة ونيابة الآداب تتحرك

084be40bed
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 04-08-2022 10:52 ص


أفادت وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، أن عدد من النساء وقعن ضحية ابتزاز من قبل مواطن، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أكد أن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن بالاحتيال على عدة نساء باحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن.
وأضاف المصدر، أن المواطن طلب منهن بيانات خاصة وصور شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال "جواله"، والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة، وجرى إيقافه وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأهاب المصدر بالجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.
 

إقرأ ايضا

PCover

إصابة خطيرة لزوج كادت تقتل رجولته أثناء معاشرة زوجته بـ«قوة»

image

واقعة مؤسفة.. الإعتداء على فتاة وخلع حجابها بجامعة المنصورة

991

تعليق جرئ من إيمي تاتو على وقف برنامجها بقرار رسمي

أخبار متعلقة

26-07-22-83951446

طلقها 3 مرات ومكالمة هاتفية سبب قتلها.. النيابة تكشف جديد مقتل شيماء جمال

87741-1119985178

ماذا تعرف عن القرية المصرية التي يسكنها النساء فقط؟

تنزيل

مطاردة بالسيارات بين نساء سعوديات على طريق عام تنتهي بكارثة (فيديو)

93

بعد لقاءات حميمية متعددة.. تصور عشيقها عاريًا لطلب فدية