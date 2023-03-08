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منى فاروق من أمام الكعبة: "الحمد لله"

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منى فاروق
Native
Teads
الأربعاء، 08-03-2023 12:38 م

 

نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة لها، أثناء أدائها مناسك العمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

 

وظهرت منى في الصورة مرتدية "عباءة وحجاب"، أمام الحرم المكي، وعلقت:"الحمدلله".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام"، وهو من بطولة: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، سلوى خطاب، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

 

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "الخلبوص"، 2015، بطولة محمد رجب، إيمان العاصي، رانيا الملاح، سامية الطرابلسي، إيناس كامل، سناء فؤاد، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج إسماعيل فاروق.

 

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