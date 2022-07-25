منى فاروق تعود لإثارة الجدل بمايوه يكشف أماكن حساسة

الإثنين، 25-07-2022
08:57 ص
عادت الفنانة
منى فاروق إلى إثارة
الجدل وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالظهور بإطلالات جريئة تكشف عن
جسدها، الأمر الذي تسبب في غضب وهجوم عليها.، خاصة بعد فضيحة الفيديوهات التي
لاحقتها رفقة سيما الحاج مع مخرج معروف.
وظهرت منى فاروق بالمايوه على
البحر، حيث ظهرت في صورة نشرتها عبر خاصية استوري على انستجرام، وقد بدا المايوه
جريئًا كاشفًا لمناطق حساسة.
وتأتي صور منى فاروق بعد ساعات من
مقطع فيديو آخر لها، تهاجم فيه منتقديها بعد صورتها التي ظهرت فيها مرتدية مايوه
مع المنتج محمد السبكى
.
وتصدرت الفنانة
منى فاروق التريند
بعد إعلان حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات ولقت عديد من التعليقات منها
الإيجابى والسلبى على هذا الأمر.
وكان قالت منى فاروق عبر إنستجرام
بمقطع فيديو لها: “كل الشكر دولة الامارات المتحدة العربية لمنحي الإقامة الذهبية”.