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منى عراقي تفاجئ الجميع بالزواج من إعلامي شهير: أنا حامل منه (صور)

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منى عراقي
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الأربعاء، 12-10-2022 12:08 م
فاجأت الإعلامية منى عراقي، الجميع بإعلان خبر زواجها من إعلامي شهير، وذلك عبر مقطع فيديو نشرتها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت: "مساء الخير، قولولي مبروك، مكنتش أعرف أن القصة ممكن تنتشر هذا الانتشار، أنا في نص ساعة، لقيت الدنيا كلها بتكلمني من بره مصر وجوه، آه تجوزت اسم يشرف أي حد، بس ميت ألف سبب محبناش نعلن مين، واتكدرنا جدا لما لقينا الخبر تسرب بالمنظر ده، أيمن أنا أعرفه من زمان جدا، بينا كيميا، لما بنتقابل مش بنبطل نضحك ونرقص".
وتابعت: "أيمن كان دايما دعم وسند كبير، الوحيد اللي ممكن أقوله أعمل إيه؟، وبيقولي اعملي إيه، وبنفذ بالحرف اللي هو بيقوله، أنا بثق فيه ثقة عمياء ودي حاجة صعبة، أصلا صعب جدا أثق في راجل أو يملا دماغي، أيمن من الرجالة دي، لما الخبر انتشر، أيمن قالي اتصرفي، خليهم يشيلوا الخبر ده، قولتله هتصرف".

وأضافت: " ليه أيمن؟، لأن فرح سالي عبد السلام، أنا وأيمن مسبناش بعض، وفضلنا نرقص، مبطلتش رقص أصلا، الموضوع وسع أن ناس قالولي هو أنت حامل، قولت لهم آه متجوزة وحامل، أنا مكنتش عارفه الخبر أصلا، يعني لما كلموني وقالولي على الخبر، مبروك انت تجوزتي، قولت لهم آه تجوزت وحامل، بيكلموني ويقولي ها أخبار الحمل إيه؟، هو أنا أجيب عيال تاني".



 

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