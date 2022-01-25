منى زكي تفاجئ الجميع: «اللهم اغفر ذنبي»

الثلاثاء، 25-01-2022
01:37 م
فاجأت الفنانة منى زكي
جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام" بنشر دعاء بعد أزمة مشهد خلع ملابسها الداخلية في الفيلم
المثير للجدل "أصحاب ولا عز".
وكتبت منى زكي
دعاء تطلب فيه مغفرة الذنوب والرحمة، قائلة،: "اللهم
امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به
دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين".
وأكملت: "يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي
ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي".
كما شاركت منى زكي
، صورة بها عدة نصائح يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا: "تخطي
الأمور وعدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال، تقبل التغيير والترحيب
بالتحديات، والحفاظ على السعادة وعدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها،
والتحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي، وخوض المخاطرات
المحسوبة، والاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح".
وفسر البعض الجزء الثاني من دعائها على أن يوحي بوجود خلافات كبيرة مع
زوجها الفنان أحمد حلمي
، بسبب الضجة التي أثارتها في المشهد المثير للجدل.