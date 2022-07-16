الأحد 17 يوليه 2022
توقيت مصر 00:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منى زكي ترد على «ميدو»

بعد إثارتهما الجدل.. من هي نور أبو البيه ومحمد علام؟

الكويت.. وفاة مواطن أثناء القبض عليه ووزير الداخلية يُعلق

محمد فؤاد يبكي: أخويا مدفون في المقبرة التي كشفت عنها إسرائيل

فنانة كويتية شهيرة تعلن مقاضاة أمها لسبب صادم!

فيديو كنتاكي يتصدر التريند في السعودية والكويت.. شاهد ما فعته كويتية مع عامل بالمطعم

«ارجعي لابوهشيمة».. صورة مثيرة للشفقة لـ ياسمين صبري تصدم الجمهور

عادل الجبير يكشف سبب قدوم «بايدن» إلى السعودية (فيديو)

بعد جدل «حقنة البرد».. الصحة تحذر من المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب

زوجي الطبيب يريدني أن أمارس الجنس أمامه مع رجل آخر (تفاصيل صادمة)

ADS
 

منى زكي ترد على «ميدو»

2022_6_3_14_56_28_970
منى زكي
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 03:16 م

وجهت الفنانة منى زكي رسالة امتنان وشكر لنجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الخاص بموقع "انستجرام".
وكتبت منى زكي: "شكرا جدا كابتن ميدو".
وكان أحمد حسام ميدو قد أبدى إعجابه بظهور الفنانة منى زكي ببرنامج "ABtalks"، :" اتفرجت على ABtalks حبيت منى زكي ست عظيمة وأم وزوجة عظيمة بتكلم بشكل إيجابي على زوجها وبتعظمه هي دي الستات الجدعة، وطبعا فنانة عظيمة".
يذكر أن منى زكي يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا وظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد ممدوح، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

إقرأ ايضا

Capture

بعد إثارتهما الجدل.. من هي نور أبو البيه ومحمد علام؟

2022_7_16_1_1_50_918

محمد فؤاد يبكي: أخويا مدفون في المقبرة التي كشفت عنها إسرائيل

شمس-الكويتية-تُريد-محاكمة-والدتها-في-القضاء

فنانة كويتية شهيرة تعلن مقاضاة أمها لسبب صادم!

أخبار متعلقة

شمس-الكويتية-تُريد-محاكمة-والدتها-في-القضاء

فنانة كويتية شهيرة تعلن مقاضاة أمها لسبب صادم!

cdn4.premiumread

«ارجعي لابوهشيمة».. صورة مثيرة للشفقة لـ ياسمين صبري تصدم الجمهور

2df9446e-11-131

بعد حذف صورها.. ديانا حداد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة اعتزالها الفن

2021_3_17_15_27_31_789

هجوم على دينا الشربيني بعد ظهورها شبه عارية مع محمد رمضان

c8bb250a-c98f-42b3-aaf9-4b038a7ce972

خطوبة الفنانة نيرمين الفقي وأحمد أبوهشيمة.. ماذا حدث؟

Capture

شاهد.. مطربة شابة تقدم على الانتحار «لايف» داخل سيارتها وتترك رسالة لمن استغلوها