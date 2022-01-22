السبت 22 يناير 2022
توقيت مصر 11:36 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«غير أخلاقية».. حفيظ دراجي يرد على تسريب مراسلة مع فتاة مغربية

تحرك عاجل من الشرطة بعد فيديو التحرش وسط الشارع

صادم.. أخرجها من قبرها بعد دفنها وعاشرها معاشرة الأزواج بحلوان

شاهد.. سيارة تدهس مراسلة تليفزيونية على الهواء

أكد الأطباء أنها «عاقر».. فحملت بطريقة غريبة!

مأساة في السعودية بعد وفاة شابين غرقًا في مياه الأمطار

منى زكي تثير ضجة بمشهد خلع ملابسها الداخلية في أول أعمالها على «نتفليكس»

قرار النائب العام في قضية بسنت خالد يكشف مفاجأة صادمة عن أحد المتهمين

الإعدام شنقًا لفتاة أرسلت رسوم مسيئة «للنبي محمد» على واتساب

صادم.. شاهد ماذا فعلت موجة البرد في الإبل السعودية

ADS
 

منى زكي تثير ضجة بمشهد خلع ملابسها الداخلية في أول أعمالها على «نتفليكس»

Capture
منى زكي
Native
Teads
السبت، 22-01-2022 08:13 ص

أثار فيلم "أصحاب ولا أعز"، من إنتاج منصة نتفليكس للأفلام العربية، الجدل بسبب محتواه الجريء، بعد ساعات فقط على طرحه.
وأحدثت الفنانة منى زكي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مشهد، وصفه العديد بالجريء، حيث تظهر منى زكي في أحد المشاهد وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية وتضعها في حقيبتها، قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها، الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من الجمهور وانتقادات لاذعة، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.
كما عبر البعض عن غضبهم مما قامت به من تلفظ بكلمات وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتم اتهامها بالترويج للمثلية الجنسية، حيث قام زميلها في الفيلم، الفنان اللبناني فؤاد يمين، بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.
و"أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.
تدور أحدث "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.
وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.
 

إقرأ ايضا

20211211010652652

«غير أخلاقية».. حفيظ دراجي يرد على تسريب مراسلة مع فتاة مغربية

image

تحرك عاجل من الشرطة بعد فيديو التحرش وسط الشارع

720191320185246298049

صادم.. أخرجها من قبرها بعد دفنها وعاشرها معاشرة الأزواج بحلوان

أخبار متعلقة

7594589_1641017721

مودل سعودية تحتفل برأس السنة بصور صادمة دون ملابس سفلية