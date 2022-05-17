الثلاثاء 17 مايو 2022
توقيت مصر 13:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأكثر بحثًا في السعودية.. فيديو جديد لـ رهف القحطاني ومروج الرحيلي يثير الجدل

بعد تغريدة كتبها صباحًا.. «تويتر» يحذف كل تغريدات تركي آل الشيخ

شاهدها في فيديو تمارس الرذيلة مع آخرين.. كشف تفاصيل جريمة أوسيم

الزمالك وليفربول.. تعرف على أبرز مباريات اليوم الثلاثاء

منها الحليب.. 3 مشروبات تُدمر العظام احذر الإكثار منها

إذا كنت مُصرّا على غسله.. الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج قبل الطهي

زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته.. «فيديو صادم ليس لأصحاب القلوب الضعيفة»

والدة ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بجمالها

.شمس الكويتية تثير الجدل بطلب الزوج من إعلامي شهير في بث مباشر والأخير يرد

بشار الأسد يصدر عفوًا عن أصالة وجمال سليمان

ADS
 

منها الحليب.. 3 مشروبات تُدمر العظام احذر الإكثار منها

images
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 17-05-2022 11:26 ص

أعلنت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول القهوة والحليب والمياه الغازية يمكن أن يضر العظام.
ووفقا لها، إن كثرة الحليب في النظام الغذائي يؤثر سلبا في العظام. لأن المواد الحمضية الموجودة فيه تخرج من الجسم مواد مفيدة، لذلك من الضروري موازنته بتناول الخضروات، لأنها تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم.
وتقول الخبيرة في حديث تلفزيوني، "إن الإفراط بتناول الأطعمة الحمضية من دون موازنتها بأطعمة قلوية يؤدي إلى الحماض (تغير مؤشر pH في الجسم)، ما يجعل الجسم يشعر بالرغبة في موازنة الحالة، وعندها يأخذ من العظام العناصر القلوية المفيدة، مسببا انخفاض متانتها".
وتضيف، تؤثر القهوة أيضا في عملية امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم وعناصر معدنية أخرى. لذلك ينصح بشرب القهوة قبل أو بعد تناول الطعام بفترة طويلة. كما أن الإفراط بتناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم. لذلك عند تناول فنجان من القهوة يجب على الأقل تناول كوب واحد من الماء.
وتشير الخبيرة، إلى أن المشروبات الغازية وخاصة المحلاة تؤثر سلبا في العظام أيضا. ووفقا لها، يمكن أن تسبب هذه المشروبات هشاشة العظام. لأنها تحتوي على حمض الفوسفوريك، الذي يؤثر سلبا في الجهاز الهضمي والأسنان أيضا. وحتى كمية قليلة من المشروبات الغازية المحلاة تؤثر سلبا في عمل ووظائف الكلى.
 

إقرأ ايضا

download

الأكثر بحثًا في السعودية.. فيديو جديد لـ رهف القحطاني ومروج الرحيلي يثير الجدل

تركي-ال-شيخ

بعد تغريدة كتبها صباحًا.. «تويتر» يحذف كل تغريدات تركي آل الشيخ

download

شاهدها في فيديو تمارس الرذيلة مع آخرين.. كشف تفاصيل جريمة أوسيم