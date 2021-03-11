«منع متحرش المعادي من دخول السعودية» يتصدر ترند المملكة

الخميس، 11-03-2021
10:10 ص
محمد فضل
تصدر هاشتاج يحمل عنوان «منع
المتحرش من دخول السعودية
»،
في إشارة إلى المتحرش بطفلة
المعادي والذي أثارت جريمته الرأي العام في مصر وعلى
مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، تصدر الترند في المملكة، خاصة بعد
الكشف عن حصوله على الإقامة في السعودية
لعمله في إحدى الشركات.
حيث دشن نشطاء في السعودية
، الهاشتاج والذي وصل إلى
قائمة الترند للمطالبة بمنع
دخول هذا المتحرش إلى أرض الحرمين، خاصة أنه كان دائم
نشر صوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يحج بيت
الله الحرام، الأمر الذي يتنافى مع جريمته النكراء من هتك عرض طفلة
والتحرش بها
رغمًا عنها.
كما طالب رواد التواصل، الجهات المعنية في المملكة، بفصل
المتحرش، وإلغاء تأشيرة إقامته، وعدم عودته إليها، عقب خروجه من السجن في مصر.
ووفقا لما قاله رواد التواصل، فإن المتحرش يعمل في إحدى الشركات
الشهيرة بالسعودية
، فيما تناقلوا صورة له في مكان عمله بالشركة التي يعمل بها، وخلفه
شعارها.
وكانت كاميرات المراقبة في عمارة سكنية بمنطقة المعادي، وثقت
تحرش شخص بطفلة
لم تتعد الـ 7 سنوات من عمرها، في المعادي.
فيما أمر النائب العام، بإحالة متهم بخطف طفلة
تبلغ من العمر
سبع سنوات محبوسًا إلى المحاكمة، حيث تحايّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن
أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان
والمكان هتك عرض الطفلة
بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأعلنت النيابة العامة بأنها أقامت الدليل على المتهم بشهادة
أربعة شهود وأقوال الطفلة
المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة
بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير،
وتعرف شاهدتين والطفلة
المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.