منع تامر أمين من مزاولة المهنة وتحديد جلسة محاكمته
تامر أمين
الأحد، 21-02-202109:44 صالمصريون
سحبت نقابة الإعلاميين تصريح مزاولة المهنة من الإعلامي تامر
أمين، بعد الاتهامات التي وّجهت إليه بالإساءة إلى أهالي وسيدات الصعيد ، إثر تصريحاته
في برنامجه عبر قناة "النهار".
وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه تم التحقيق مع تامر
أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد.
وتابع سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج
«على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلاميتامر أمين، ولن يقدم أي برامج في الفترة الحالية.
وأكد نقيب الإعلاميين، أن تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام
طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة، موضحا أن إجابات تامر أمين خلال التحقيق لم ترتق
إلى دفوعات قانونية، لذلك تم إصدار قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة ضده، مؤكدا أن تصريحات
تامر أمين متنافية مع ميثاق الشرف الإعلامي.
واختتم نقيب الإعلاميين، بأنه سيتم إرسال إخطار إلى قناة
"النهار" في التاسعة من صباح الغد بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين.
فيما حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة
تامر، بتهمة سب وقذف أهل الصعيد والريف.