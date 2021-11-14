منع استخراج بطاقات أو تجديد رخص قيادة لمن لم يحصل على اللقاح

الأحد، 14-11-2021
04:12 م
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، السفير نادر سعد، امتناع
كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح
كورونا، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.
وأوضح سعد، في مداخلة على قناة "النهار" أن
"الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن
تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى".
وتابع أن "هناك 3 طرق كافية وكفيلة لإثبات حصول المواطن
أو الموظف على لقاح كورونا
، أولها البطاقة التي يحصل عليها المواطن من مركز التطعيم،
والثانية الشهادة الإلكترونية المميكنة الصادرة عن وزارة الصحة، والثالثة التطبيق الإلكتروني
على الهاتف المحمول".
وأشار المتحدث "إلى إقبال المواطنين الكبير على تلقي
لقاح كورونا
عند إطلاق حملة في مكان تجاري"، مشددا على أنه "لن يسمح للموظفين
بدخول العمل وطلاب الجامعات أماكن الدراسة بداية من يوم 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة
تثبت الحصول على جرعة أولى من لقاح كورونا
".