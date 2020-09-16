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منظف منزلي يقضي على كورونا في 60 ثانية فقط

أدوية كورونا
كورونا
الأربعاء، 16-09-2020 09:58 م فتحي مجدي


أطلقت شركة بريطانية، منظفًا منزليًا جديدًا تدعي أنه قادر على تدمير فيروس سارس – كوفيد – 2 في غضون 60 ثانية فقط.

ويمكن استخدام المنظف "سيرت" على الأسطح الصلبة والأرضيات الصلبة. ولاستخدامه، يقوم العملاء ببساطة بوضع المنظ في 500 مل من الماء في زجاجة رذاذ، والبدء في الرش.

وأوضح روبن روف، العضو المنتدب لشركة هيدراشيم، الشركة المنتجة للمنظف: "نرى سيرت. اختراق حقيقي للتنظيف والنظافة. لقد قمنا بالتصنيع لصالح هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا لسنوات عديدة، والآن يمكن للجميع القضاء على كوفيد – 19 في المنزل أو في العمل".

يعمل المنظف عن طريق التعديل الكيميائي لبروتينات سبايك على جزيئات فيروس كورونا، مما يمنعها من الارتباط بالخلايا، وفق صحيفة "ديلي ميرور".

كما أنه يهاجم ويذوب الغشاء الدهني للفيروس عن طريق إحداث ثقوب فيه، مما يترك جينوم الحمض النووي الريبي داخل الفيروس معرضًا للمطهرات الكيميائية.

تم اختبار "سيرت" من قبل العديد من الخبراء في جميع أنحاء أوروبا في ظل مجموعة متنوعة من الظروف.

خلال أحد الاختبارات، قام الدكتور يوخن شتاينمين من معهد النظافة وعلم الأحياء الدقيقة في بريمن باختبار شهادة ضد فيروس اللقاح المعدل في أنقرة - البديل المعترف به دوليًا لـ سارس – كوفيد – 19.

أثبتت الاختبارات أن سيرت يقضي على الفيروس بشكل فعال في دقيقة واحدة فقط.

في اختبار آخر، اختبر الدكتور أندرو كيمب ، المتخصص في التطهير وإزالة التلوث، شهادة "سيرت" على لوح تقطيع طعام خشبي، وحوض معدني من السبائك المعدنية، وسطح عمل مطبخ عالي اللمعان من صنع الإنسان.

قال الدكتور كيمب: "في الفترة الحرجة - بعد 5 دقائق من العلاج - سرت. قتل 100 في المائة من أنواع البكتيريا المستخدمة في تلويث الأسطح. لا يمكنك طلب المزيد".

يبلغ سعر أنبوبين من 18 جهازًا لوحيًا 17.99 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن شراؤها من خلال "أمازون" أو موقع "سيرت".

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