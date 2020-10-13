"منصة مدرستي" السعودية تتسبب في غضب اولياء الامور والطلبة

الثلاثاء، 13-10-2020
01:35 م
المصريون
بعد ان قررت وزارة التربية والتعليم السعودية غلق
المدارس مؤقتاً حفاظاً على أبنائها الطلبة بسبب أنتشار فيروس كورونا، تم إطلاق
منصة مدرستي
التي تختص بالتعليم عن بعد
.
سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
صباح اليوم حيث قاموا بتدشين #منصة_مدرستي، بسبب توقف المنصة فجأة بدون اي تنويه
لذلك.
ومن جانبها اعلنت المنصة ان التوقف الذي حدث مؤقتاً حتى
الانتهاء من الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ 90، وسوف يتم إستكمال مسيرتها
التعليمية في خلال 7 أيام تقريباً.
تعتبر منصة مدرستي
ذات أهمية كبيرة لجميع الطلاب في كل
المراحل التعليمية لأنها تحتوي على الكثير من الكتب الخاصة بكل مرحلة دراسية ويقوم
الطالب بتسجيل الدخول للمنصة من أجل استكمال العملية التعليمية