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منشور مفاجئ من أحمد عبدالقادر بعد الغرامة الكبيرة

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احمد عبدالقادر
Native
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الإثنين، 03-04-2023 09:12 ص

 

قام أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنشر صورة وهو يقبل رأس مارسيل كولر  المدير الفني للفريق عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

وذلك بعد قرار النادي بتوقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، بعد ما بدر منه خلال مباراة الهلال السوداني، في اللقاء الذي أقيم أول أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلق «عبدالقادر»، على الصورة التي نشرها قائلا:  «الوحش كان قدام الكل، والاعتذار برضه قدام الكل.. هتفضل رقم واحد بالنسبة لي مهما حصل».

وانتسر فيديو  لعبد القادر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفض مصافحة مدربه السويسري مارسيل كولر، عقب نهاية لقاء الهلال السوداني بسبب استبداله في المباراة.

 

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