"منسف بالأقساط" يثير الجدل في الأردن

السبت، 01-04-2023
01:34 م
نسمه عبد الوهاب
أثار إعلان تقسيط عزائم رمضان
من أحد مطاعم المنسف الشهيرة في الأردن، عبر إحدى شركات التمويل الأصغر، حفيظة الأردنيين، مثيرًا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما أن نشرت شركة التمويل إعلانها، حتى امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي الأردنية بصورة الإعلان، متندرين على ما وصل إليه الأردنيون.
الإعلان نشر صورة المنسف الأردني الشهير، مرفقة بدعوة للحصول على تسهيلات تتيح للأردنيين تقسيط عزيمة رمضان لمدة 3 أشهر بسعر الكاش.
الأردنيون تندروا على الإعلان متخوفين من عدم تمكن المستهلكين من دفع الاقساط، وبالتالي يصبحون متعثرين ثم غارمين، ويحبسون على أقساط المنسف.
وذهب آخرون إلى طلب كفلاء لإقامة عزائم رمضان، متندرين على تقسيط المنسف.
وعلّق مواطن على الإعلان "محبوس محبوس.. انحبس على منسف لحمة بلدية"، فيما كتب آخر "يعني ممكن بعد رمضان تكون مطلوبا على كمبيالة منسف بالأقساط؟".