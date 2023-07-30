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منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء

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مدبولي
الأحد، 30-07-2023 12:11 ص

 

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة.

وقال نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  أن هناك حرصا على عدم التأثير على الإنتاج الصناعي وأي مصانع تستخدم الغاز كوقود لن تتأثر مطلقا ".

وتابع نادر سعد:"  أسوأ سيناريو للأزمة يمتد لمنتصف سبتمبر المقبل  وفي حال استمرار الموجة الحارة غير المسبوقة سوف نستمر في تخفيف الأحمال ".

وأكمل نادر سعد :" تخفيف الأحمال مستمر في شهر أغسطس وكلما تحسنت درجات الحرارة يتم التقليل من تخفيف الأحمال في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وأكمل نادر سعد :"  في شهور الصيف نتوقف عن تصدير الغاز من أجل توفير احتياطيات لصالح محطات الكهرباء".

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