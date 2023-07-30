منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء





علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة.

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك حرصا على عدم التأثير على الإنتاج الصناعي وأي مصانع تستخدم الغاز كوقود لن تتأثر مطلقا ".

وتابع نادر سعد:" أسوأ سيناريو للأزمة يمتد لمنتصف سبتمبر المقبل وفي حال استمرار الموجة الحارة غير المسبوقة سوف نستمر في تخفيف الأحمال ".

وأكمل نادر سعد :" تخفيف الأحمال مستمر في شهر أغسطس وكلما تحسنت درجات الحرارة يتم التقليل من تخفيف الأحمال في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وأكمل نادر سعد :" في شهور الصيف نتوقف عن تصدير الغاز من أجل توفير احتياطيات لصالح محطات الكهرباء".

