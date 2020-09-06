"منتجي الدواجن" :الصناعة تتعرض لخسائر فادحة تهدد استمراريتها

الأحد، 06-09-2020
10:51 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور مجدى حسن ، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
، أن صناعة الدواجن
المصرية تمر بضائقة شديدة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كوفيد-19، وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، مما ترتب عليه تدني أسعار لحوم الدواجن
وبيض المائدة للحد الأدنى .
وأضاف " حسن " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc ، الذي تقدمه الإعلامي رامي رضوان ، قناة dmc ، أن صناعة الدواجن
تتعرض لخسائر
يومية فادحة، تهدد استمراريتها، رغم توجيهات الرئيس السيسي خلال ضائقة مشابهة أقل حدة مرت بها صناعة الدواجن
في عام 2019 ، حيث وجه مؤسسات الدولة لتوفير احتياجاتها من صناعة الدواجن
المصرية بديلا عن الاستيراد من الخارج .
وتابع :" فوجئ الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
بصدور ، قرار باستيراد 2000 طن أجزاء دواجن خلفية من الخارج والتى جاءت مناقضة لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للصناعة الوطنية، وللعرف المستقر منذ عقود بعدم استيراد أجزاء الدواجن
الخلفية نظرا لمحاذير صحية تخص معالجتها بالكلور، ومحاذير تخص الذبح على الشريعة الإسلامية، حيث تجمع الكميات المصدرة من الأجزاء الخلفية من مجازر عديدة، مما تستحيل معه الرقابة عليها.
وأوضح " حسن " أنة لا يوجد مبرر لاصدار مثل هذه الموافقات بعد أن نجحت مصر رغم ظروف جائحة كورونا فى الوصول إلى مشارف الاكتفاء الذاتي من الدواجن
وأصدار موافقة استيراد 2000 طن مجزءات فى هذا التوقيت من شأنه الحاق ضرر بالغ على كافة العاملين فى صناعة الدواجن
من شركات وعمالة تقدر بالملايين فى وقت تعانى فيه أسعار الدواجن
الحية من هبوط حاد على مدار الأسابيع الماضية.
وناشد " عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
" الرئيس السيسي ، تدخله بوصفه راعيا دائما للصناعة الوطنية، لحماية صناعة مليارية الاستثمارات، ومليونية العمالة، من تداعيات بالغة الخطورة .