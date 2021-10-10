الأحد، 10-10-2021
09:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تشارك منتجات التمكين الاقتصادي "أبيس وكليم إن " في معرض "تراثنا
" بجناح متميز للحرف اليدوية بدعم من برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير
للعام الثاني بمعرض " تراثنا
" خلال الفترة من 9 إلي
15 أكتوبر في بجناح متميز للحرف اليدوية والتراثية تقدم خلاله اكبر مجموعة من السجاد اليدوي و منتجات سيناء
وسيوه المتميزة وذات الأفكار المتطورة من إنتاج " ابيس وكليم إن " مصانع التمكين الاقتصادي والتي أقامتها مؤسسة مصر الخير للمبدعين من الأسر والشباب الأولي بالرعاية لتعرض علي الجمهور في اكبر المعارض
التي تخصص للمنتجات والحرف اليدوية معرض " تراثنا
" والذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
.
وقالت سهير عوض، رئيس برنامج الغارمين، إن هذه هي المشاركة
الثانية بمعرض تراثنا
والذي يعد فرصة كبيرة لعرض منتجات القطاع لما يحظي المعرض
من اهتمام القيادة السياسية حيث قام السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي
بافتتاحه كما تحرص
السيدة قرينته علي تفقد جميع المنتجات لتشجيع العارضين المشاركين ودعمهم للاهتمام بالحرف التراثية والتوسع في إنتاجها
وتوفير منافذ تسويق لهم، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة
منه.
وأضافت عوض أن المؤسسة تشارك في هذا المعرض للمرة الثانية ضمن مشاركاتها المستمرة في مختلف
المعارض ، والتي تشهد رواجا وإقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين بالمنتجات اليدوية والتراثية
، لافتة إلى أن القطاع يشارك بمنتجات مصانع أبيس والتي تنتج مختلف التصميمات من السجاد
اليدوي الذي يضاهي الماركات العالمية، إلى جانب الكليم
والذي أصبح الآن علامة تجارية
متميزة تعرف باسم كليم إن، والشيلان السيناوية، والملح السيوي، وهي المنتجات التي تتواجد
بها المؤسسة في السوق المصري منذ سنوات، بل و تنافس مثيلاتها في الخارج، حيث تصدر لعدد
من الدول العربية والأجنبية .
وأشارت "عوض"، في تصريحات على هامش المعرض ، أن
المؤسسة حريصة على المشاركة في تراثنا
، كونه أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين
المتخصصين ويعد فرصة ذهبية لعرض منتجات الغارمين
علي جمهوره من الأسر المصرية وضيوف المعرض من الدول الأخرى وتسويقها بشكل متميز ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب العارضين المشاركين والذين يزيد عددهم هذا العام
عن 1500 مشارك كونه أكبر تجمع للمبدعين والحرفيين من كل مكان في مصر
.
وأشادت عوض بالدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال التوسع في إقامة المعارض وزيادة
عدد المشاركين في كل دورة عن الدورة السابقة لها ما يتيح لهم فرص كبيرة في تسويق منتجاتهم محليا ودوليا من خلال البيع المباشر داخل المعرض وأيضا من خلال
التعاقدات التي يتم الاتفاق عليها داخل المعرض وتغطي لهم فترات عمل لاحقة على المعرض
.
وأشارت عوض إلي أنه بالنسبة لقطاع الغارمين يمثل المعرض فرصة
للتعرف على أذواق المستهلكين ومتطلباتهم في
المنتجات ، ومن ثم تطوير طرق التنفيذ والتصميمات لمنتجات القطاع المختلفة ليلبي المنتج
متطلبات جمهور الزوار ويحوز علي إعجابهم .
ولفتت عوض، إلى حرص مؤسسة "مصر الخير
" على المشاركة
في جميع المعارض المتاحة حيث يشارك برنامج الغارمين بمنتجاته من سجاد و كليم، ومنتجات سيناوية، ومنسوجات،
وأيضا منتجات من سيوة، هي نتاج عمل وإنتاج الأسر المصرية التي عملت مؤسسة مصر الخير
علي توفير فرص عمل لهم في مصانعها للإنتاج اليدوي في إطار منظومة التمكين الاقتصادي التي تستهدف إتاحة تنمية اقتصادية واجتماعية للأسر
الأكثر احتياجا ومنهم الغارمين وأسرهم لتوفير
دخل ثابت يحميهم من العودة إلي دائرة الغرم بما يحد من ظاهرة الغارمين تماشيا مع سياسية
الدولة المصرية وذلك من خلال برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير
. من أجل فتح أسواق جديدة
أمام منتجات الغارمين للحصول على عائد يرد
إلى الغارمين ويوفر لهم دخل ثابت يعينهم على
توفير متطلبات الحياة لأسرهم وأبنائهم ويحميهم من الاستدانة، والرجوع إلى دائرة الغرم
مرة أخري.