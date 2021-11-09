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منة فضالي تستغيث من مخرج شهير: بلطجي

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منة فضالي
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 01:36 م

أثارت الفنانة منة فضالي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، استغاثت فيه بنقابة المهن التمثيلية من منتج ومخرج أحدث أعمالها الفنية المخرج العراقي “صفاء الدين عايدي”.
وروت منة فضالي تفاصيل ما حدث معه، حيث قالت إنها قابلت المخرج العراقي صفاء الدين عايدي في إحدى شركات الإنتاج بالقاهرة، وطرح عليها مشروع فيلمه الجديد، ويشاركها بطولته عدد من الفنانين.
وأوضحت أنها فوجئت في أول يوم للتصوير بتغيير جميع أبطال الفيلم باستثناء فنان واحد، وبقية الممثلين لا تعرفهم، بالإضافة إلى استبدال المنتجة الفنية للفيلم بمنتج آخر، كما لاحظت وجود مشاكل بين المخرج وبعض الأشخاص الذين يطالبون بمستحقاتهم القديمة، وهو ما جعلها تشعر بالقلق، كونها تعتمد على التمثيل كمصدر دخلها الوحيد.
وصرحت أنها فوجئت أن أي فرد في طاقم العمل يطلب مستحقاته يجد البلطجية يضعونه في غرفة وينهالوا عليه ضرباً، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالفيلم لهم مستحقات متأخرة، بما فيهم عامل البوفيه الذي يدين له صفاء الدين عايدي بمبلغ 2800 جنيه.
واستغاثت منة فضالي بالجهات المعنية وقدمت هي وفريق عمل الفيلم شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن المخرج يتهرب من اتصالاتها الهاتفية، وحذرت زملاءها من التعامل مع مخرج الفيلم والمنتج الفني.
وقالت منة فضالي في نهاية حديثها أنها تشعر بالخطر هي وباقي أبطال الفيلم، خاصة بعد تعرض المنتجة الفنية السابقة للتهديد عن طريق الرسائل، وناشدت أي شخص يمكنه المساعدة بالتدخل لحل الأزمة.
 

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