الخميس 03 يونيو 2021
توقيت مصر 14:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الفنانة تحية حافظ بعد معاناة مع هذا المرض

فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عامًا

أول عملية لإزالة العين والفك لمريض بسبب الفطر الأسود في مصر

شاهد.. القبض على لولوة الحسينان وزوجها ومعتصمين آخرين في ساحة بالكويت

أول دولة تعلن إلغاء الحج لمواطنيها هذا العام

سميحة توفيق.. قصة اغتصابها في حفل زفافها أمام زوجها بسبب الفستان

منة فضالي تثير الجدل بالمايوه وتتوعد أصحاب التعليقات المُسيئة

عودة الفنان خالد سامي للحياة بعد 5 محاولات إنعاش

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

أغرب ما فعله سمير غانم حينما اشترى قطري تذكرة مسرحيته بـ20 ألف دولار

ADS
 

منة فضالي تثير الجدل بالمايوه وتتوعد أصحاب التعليقات المُسيئة

fcHnrM3TAaZ2
منة فضالي
Native
الخميس، 03-06-2021 10:47 ص

أثارت الفنانة منة فضالي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور لها عبر حسابها الرسمي، مرتدية المايوه.
وظهرت في الصورة مرتدية مايوه باللون الأسود ، وكانت تجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة، وشعرها منسدلا على كتفيها، فيما ظهرت في صورة أخرى داخل حمام السباحة.
وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة، قائلة: احمل اجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية.
وانهالت التعليقات المنتقدة لنشرها صورها شبه عارية، وهو ما رددت عليه الفنانة منة فضالي بالتوعد بملاحقة أصحاب التعليقات المسيئة وتقديم بلاغات للشرطة ضدهم.

 

إقرأ ايضا

20210603114707863

وفاة الفنانة تحية حافظ بعد معاناة مع هذا المرض

Capture

فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عامًا

resize1622711670211

أول عملية لإزالة العين والفك لمريض بسبب الفطر الأسود في مصر

أخبار متعلقة

word-image-89

آمال ماهر تصدم الجميع وتعلن الاعتزال بعد فسخ خطوبتها

176522

ماذا قالت ميمي جمال عن اعتزالها التمثيل؟

1_90

مطلوبة في «بيت الطاعة».. هالة صدقي تتسلم إنذارًا على يد مُحضر من زوجهاؤ

10583696-1308170927

مستشار السيسي يكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

download

إصابة سلمى أبوضيف بحروق في جميع أنحاء جسدها

2018_4_10_21_52_36_917

فنانة شهيرة وألفاظ خارجة.. سر إقالة خالد صلاح من اليوم السابع