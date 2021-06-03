منة فضالي تثير الجدل بالمايوه وتتوعد أصحاب التعليقات المُسيئة

الخميس، 03-06-2021
10:47 ص
أثارت الفنانة منة فضالي
، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور
لها عبر حسابها الرسمي، مرتدية المايوه
.
وظهرت في الصورة مرتدية مايوه
باللون الأسود ، وكانت تجلس أمام حمام
السباحة مرتدية نظارة، وشعرها منسدلا على كتفيها، فيما ظهرت في صورة أخرى داخل
حمام السباحة.
وعلقت الفنانة منة فضالي
على الصورة، قائلة: احمل اجنحتك إلى حيث يشعر قلبك
بالحرية.
وانهالت التعليقات المنتقدة لنشرها صورها شبه عارية، وهو ما رددت عليه
الفنانة منة فضالي
بالتوعد بملاحقة أصحاب التعليقات المسيئة وتقديم بلاغات للشرطة
ضدهم.