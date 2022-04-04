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منة عرفة لـ إلهام شاهين: رأيك احتفظي به لنفسك

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منة عرفة
Native
Teads
الإثنين، 04-04-2022 09:48 ص

قالت الفنانة منة عرفة، إنها لا ترى بوجود مشكلة شخصية بينها وبين الفنانة إلهام شاهين، متسائلة في الوقت نفسه عن قرار «شاهين» بمن يعمل في الوسط الفني ومن لا يعمل بالوسط، وذلك تعليقًا على تصريحاتها الأخيرة.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «سابع سما»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن المشكلة بدأت عندما تحدثت في تصريحات إعلامية عن تحفظاتها في الأعمال الفنية، موضحة أنها أكدت رفضها للأحضان والقُبلات في الأعمال الفنية.
وأوضحت أن الفنانة إلهام شاهين تحدثت بعد فترة طويلة عن الفنانين الذين يرفضون التقبيل والأحضان في الأعمال الفنية ولديهم تحفظات على الأمر، مضيفة: «أستاذة إلهام قالت ده تخلف، مفيش حاجة اسمها سينما غير نظيفة، واللي مش عاوزة تتباس تقعد في البيت».
وأشارت إلى أنها خرجت في لقاء تليفزيوني وأوضحت أن «شاهين» لم تقصدها بصورة مباشرة في تصريحاتها، منوهة إلى أن الفنانة انتقدتها بصورة واضحة بعد هذا اللقاء، وذكرت الموقف التمثيلي الذي رفضت حملها فيه.
وتابعت: «رأيك احتفظي به لنفسك.. هل ده معناه إن كل السينما والفن عبارة عن بوس وأحضان؟ أنا أحترمها وأحترم رأيها جدًا، ولم أشعر بضيق لما اتكلمت عن الفنانين كلهم، وده مش معناه إننا كلنا لازم نتباس ونتحضن»، بحسب تعبيرها.
وذكرت أنها ترفض أن تعطيها إلهام شاهين أوامر، متابعة: «أول ما عرفت الموضوع اتضايقت، لإن إحنا زملاء وفي يوم من الأيام ممكن أشتغل معاهم، وكما أطلب من الطرف الآخر يحترم آرائي وقراراتي مينفعش أحجر عليه».
 

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