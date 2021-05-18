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منة عرفة تعلن خطوبتها على هذا الفنان بعد أيام من خطوبة علي غزلان

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منة عرفة
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 08:51 م

أعلنت الفنانة منة عرفة عن خطوبةها من شاب في الوسط الفني .
ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وكتبت عليه "لقد تمت الخطوبة ".
وكانت منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدي.
يأتي ذلك بعد إعلان خطيبها السابق على غزلان؛ خطوبةه على فرح شعبان ملكة جمال مصر.
ونشرت منه صورة لها على ستورى إنستجرام الخاص بها  مع محمود وكتبت عليها " شخصي المفضل ".
فيما انتشر فيديو لها وهي ترقص مع محمود المهدي وسط مجموعة من أصدقائهما.
كانت منة عرفة؛  قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.
وظهرت الفنانة منة عرفة؛ بالبيجامة الحمراء فى منزلها احتفالا بعيد ميلادها الـ ٢٢.
وصادف  أول مايو، عيد ميلاد الفنانة منة عرفة، فهي من مواليد هذا اليوم عام 1999 واحترفت التمثيل منذ الصغر ، وتعد ضمن النجمات اللاتى أثرن جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة.


 

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