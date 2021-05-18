منة عرفة تعلن خطوبتها على هذا الفنان بعد أيام من خطوبة علي غزلان

الثلاثاء، 18-05-2021
08:51 م
أعلنت الفنانة منة عرفة
عن خطوبة
ها من شاب في الوسط الفني
.
ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات
" انستجرام" وكتبت عليه "لقد تمت الخطوبة
".
وكانت منة عرفة
تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود المهدي.
يأتي ذلك بعد إعلان خطيبها السابق على غزلان
؛ خطوبة
ه على
فرح شعبان ملكة جمال مصر.
ونشرت منه صورة لها على ستورى إنستجرام الخاص بها مع محمود وكتبت عليها " شخصي المفضل
".
فيما انتشر فيديو لها وهي ترقص مع محمود المهدي وسط مجموعة
من أصدقائهما.
كانت منة عرفة
؛ قد
نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة
جريئة.
وظهرت الفنانة منة عرفة
؛ بالبيجامة الحمراء فى منزلها احتفالا
بعيد ميلادها الـ ٢٢.
وصادف أول مايو،
عيد ميلاد الفنانة منة عرفة
، فهي من مواليد هذا اليوم عام 1999 واحترفت التمثيل منذ
الصغر ، وتعد ضمن النجمات اللاتى أثرن جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة.