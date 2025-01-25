الأحد 26 يناير 2025
توقيت مصر 00:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين: أنا أسفة أنا بحبك وبحترمك جدا

رحمة محسن صاحبة "مفاتيح قلبك معايا" تغني لمسلسل "فهد البطل"

رئيس جامعة الأزهر يوضح تصوير بلاغي عن وصف يوم القيامة

عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ الخطيب.. ويهاجم هؤلاء في الأهلي

بسبب «إقامة جبرية».. «جريمة حي السيدة زينب» تعود بعد 45 عامًا (تفاصيل)

على أنغام «حبيبي لو زعلان».. صلاح يشارك فيديو رفقة ابنته كيان

وسط توقعات صادمة.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بعد حب 6 سنوات.. "نيرة" عروس ترفع دعوى خلع: اكتشفت الصدمة "ليلة الدخلة"

بعد أن طلب 500 مليار لزيارة السعودية.. ولي العهد يعرض 600 مليار دولار استثمارات على ترامب

منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين: أنا أسفة أنا بحبك وبحترمك جدا

Screenshot 2025-01-25 022836
..
السبت، 25-01-2025 03:08 م
وجهت الفنانة منة عرفة اعتذارها للفنانة إلهام شاهين عما بدر منها في وقت سابق وهجومها عليها.
ونشرت منة عرفة عبر حسابها على Instagram صورة لإلهام شاهين وكتبت في رسالتها: "أستاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايما بنفتخر بيها، دايما بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفالية أو مهرجان أو تكريم لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة".

وتابعت منة عرفة: "أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي إحنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايما يا رب واعتذر لك وأقولك أنا أسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام أنا مكنتش أقصدها أنا بحبك وبحترمك جدا وبقدرك وبقدر فنك وابداعك اللي كلنا كبرنا عليه واتعلمنا منه كتير وآخر حاجة بتمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير اللي في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوة زيك".

إقرأ ايضا

Screenshot 2025-01-25 022439

رحمة محسن صاحبة "مفاتيح قلبك معايا" تغني لمسلسل "فهد البطل"

Screenshot 2025-01-25 021947

رئيس جامعة الأزهر يوضح تصوير بلاغي عن وصف يوم القيامة

Screenshot 2025-01-25 021708

عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي