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منة شلبي تتصدر "التريند" بعد كشفها سر عدم زواجها حتى الآن
منة شلبي تتصدر "التريند" بعد كشفها سر عدم زواجها حتى الآن
الإثنين، 07-09-2020
08:34 ص
خلود عادل
تصدرت فنانة مصرية شهيرة تريند رقم "3" عبر موقع يوتيوب بعد تداول فيديو لها تكشف فيه سر عدم زواجها حتى الآن.
وسُئلت منة شلبي ضمن الفيديو عن أسباب عدم زواجها حتى الآن لترد بكلمة واحدة وهي "النصيب".
وعلى الرغم من بساطة رد منى شلبي إلا أنه حصد إعجاب الكثيرين ممن شاهدوا الفيديو و وصفوه بالرد المناسب.
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منة شلبى
سبب عدم زواج منة شلبي
سر عدم زواج منة شلبي
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