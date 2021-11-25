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مناوشات بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب زيارة «بن زايد» تركيا

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أردوغان وبن زايد
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الخميس، 25-11-2021 02:00 م

وقعت مناوشات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين أمير سعودي وغعلامي قطري، تعليقًا على زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إلى العاصمة التركية أنقرة، أمس الأربعاء.
وعلق الإعلامي القطري، جابر الحرمي عبر "تويتر" متسائلا: "محمد بن زايد في تركيا يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.. هل تمثل هذه الخطوة إعادة تموضع بعد فشل الحرب على تركيا.. أم قناعة وتصحيح مسار لسياسات انتهجتها الإمارات لسنوات مضت..؟!"
ورد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود بتغريدة على الحرمي قائلا: "بعد كل هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية وتحجيم وتحطيم وطرد الإخوان من تركيا والأزمة التي تمر بها الحكومية التركية الاقتصادية ودعوتها الشيخ محمد واستقباله بشكل مهيب والبحث عن رضاء دول الخليج.. هل هذا فشل وإعادة تموضع، عجبي".
يذكر أن زيارة بن زايد تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنهما سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية.
 

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