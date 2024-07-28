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ممنوع النزول نهائياً.. قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن هذه الشواطئ

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الأحد، 28-07-2024 01:53 م


 

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرارًا برفع الرايات الحمراء ومنع المواطنين من نزول شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية بالكامل، حفاظًا على أرواحهم.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن القرار يأتي بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وارتفاع أمواج البحر وشدة التيارات البحرية.

وأشار إلى استمرار فتح جميع الشواطئ بالقطاع الغربي أمام الجمهور للجلوس على الرمال دون نزول البحر نهائيًا، مؤكدًا أنه جرى التنبيه على جميع أفراد الإنقاذ باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط اليوم وغدًا لتتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 60 كيلو متر وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

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