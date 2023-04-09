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ممرض يقتل عروسته:"أهلها مجبوش له ياميش رمضان" (صور)

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العروس الضحية
Native
Teads
الأحد، 09-04-2023 10:51 ص

أنهى ممرض حياة زوجته بعدة طعنات عقب مشاجرة دارت بينهما لعدم جلب أهلها "ياميش رمضان".

المجنى عليها، فاطمة سعيد، 20 عامًا، تعمل ممرضة بمستشفى أبوالريش في القاهرة، أصدقائها وأفراد أسرتها يرثونها: «دى آية بتمشى على الأرض، وبسبب لين قلبها أٌطلق عليها (ملاك الرحمة) داخل محل عملها».

أهل «فاطمة»، يؤكدون أن زميلها «محمد.أ»، الذي يكبرها بـ5 سنوات، ويقطن بمساكن دهشور، تقدم للزواج منها والزيجة تمت قبل 5 أشهر، رغم عدم ارتياح والدة «العروس» له ونصحت ابنتها بذلك بقولها: «قلبى مش مرتاح له يا بنتى»، فما كان منها إلا أن ردت عليها «يا ماما خايفة أبعد عنك وأتجوز!».

عائلة الممرضة، يواصلون : «(فاطمة) بدل ما تلاقى الرومانسية شافت ذاقت كل ألوان العذاب والإهانة، ووصل الحال لإجبارها على ترك عملها وتحطيم هاتفها المحمول، كى لا تقول ما تتعرض له لوالديها، ولم يكتف الزوج بذلك بل حبسها كى لا ير الأهل آثار التعذيب على جسدها الهزيل».

ويوم الجريمة، دارت مشاجرة بين «فاطمة» وزوجها، لأنه بعايرها أن «أهلها تجاهلوه ولم يأتوا له بـ(ياميش رمضان) مثل كل البيوت بمنطقة دهشور، فضربها وشتمها ثم أنهال عليها ضربًا بالسكين»، تقول أسرة المجنى عليها «لما أهله عرفوا باللى حصل أخدنها المستشفى خدوا ابنتا العروس للمستشفى، وكانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة في رمضان».
وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



 

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