ممرضة مستشفى كفر الشيخ.. سقطت من السادس على رأس رجل أمن فمات وعاشت هي!

الإثنين، 21-11-2022
12:05 م
شهدت مستشفى كفر الشيخ
الجامعي، واقعة مأساوية وغريبة، انتهت بنجاة ممرضة
حاولت الانتحار، لكنها قتلت شخصاً آخر أثناء سقوطها من مكان مرتفع.
وفي التفاصيل لقي رجل أمن
مصرعه إثر سقوط ممرضة
عليه، بعدما قررت الانتحار
وألقت بنفسها من الطابق السادس من مبنى مستشفى كفر الشيخ
الجامعي.
وحاولت الممرضة
"هند إ خ" (22 عاماً) وتعمل بمستشفى كفر الشيخ
الجامعي إنهاء حياتها لمرورها بأزمة نفسية حادة فقفزت من الطابق السادس بالمستشفى.
ولسوء حظ عنصر أمن يعمل في المستشفى يدعى "علاء. ر. ي" (29
عاماً) سقطت الممرضة
على رأسه فتعرض لإصابات خطيرة.
نُقِل المصاب إلى المستشفى على الفور، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات
قليلة من الواقعة متأثراً بالإصابة.
وأصيبت الممرضة
بكسور وجروح، وتمّ حجزها للعلاج بالمستشفى، وفتحت النيابة
العامة تحقيقاً في الواقعة، وصرحت بدفن جثة الشاب.