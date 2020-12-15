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ممرضة تستدرج طبيبها لشقتها ثم كانت الصدمة بعد خلع ملابسهما

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صورة تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-12-2020 02:26 م المصريون

نجحت ممرضة في استدراج الطبيب- الثري- الذي تعمل معه إلى شقتها من اجل الكشف عليها، وإيقاعه في شباكها، لكنه حين استجاب لها وخلعا ملابسهما، فاجأته بـ"الكمين".
وفي التفاصيل، فقد كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، حقيقة واقعة اتهام طبيب لممرضةه باختطافه رفقة 3 آخرين، وتصويره في أوضاع مخلة معها وإمضائه على وصلات أمانة، حيث لجأ إلى قسم شرطة حلوان لتحرير بلاغ.
إلا أن التحقيقات أثبتت كذب رواية الطبيب، حيث اعترف المتهمون بالواقعة، وحبسوا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذلك الممرضة بعد ضبطها رفقة المتهمين الـ4 الآخرين؛ إذ قالت إنها خططت لاستدراج الطبيب الذي تعمل معه منذ 8 أشهر، بعدما وضعت خطة محكمة بمساعدة صديقتها وشابين آخرين، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي عليها في منزلها لعدم قدرتها على التحرك، إلاّ أنها فاجأته بخلع ملابسها وإغرائه لممارسة الرذيلة معها، وبمجرد استجابته وشروعه في إقامة العلاقة فاجأه باقي المتهمين بالدخول إلى الغرفة وتصويره في وضع مخل.
وطلب المتهمون من المجني عليه أموالا؛ لعدم نشر صور وفيديوهات له، وطالبوه بدفع مبلغ ربع مليون جنيه، مقابل التستر على الفيديوهات، حسب صحيفة الوطن.
وكانت الممرضة قد لجأت إلى تلك الحيلة كون الطبيب ميسور الحال، وهو ما كانت تعلمه مسبقا.

وقررت النيابة حبس المتهمين الخمسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وعرض المقطع على الجهات الفنية لفحصه، كما طلبت تحديد دور كل منهما في الجريمة، ومن المرجح أن ينظر تجديد حبسهما أمام قاضي التجديدات بمحكمة جنح حلوان، ومازالت التحقيقات مستمرة.
 

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