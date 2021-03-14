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ممثلة شهيرة تتعرى من ملابسها احتجاجًا على هذا الأمر

كورين ماسيرو
كورين ماسيرو
 
الأحد، 14-03-2021 05:07 م الطيب حسين
تعرت مثلة فرنسية شهيرة من ملابسها على منصة مهرجان للأفلام. وشهدت منصة مهرجان قيصر للأفلام السينيمائية في فرنسا ظهور الممثلة الفرنسية كورين ماسيرو عارية مطالبة الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الثقافة خلال حقبة سيطرة وباء كورونا.

وتظاهر المئات من العاملين في مجال السينيما والمسرح في فرنسا قبل ثلاثة أشهر في العاصمة باريس احتجاجا على قرار الحكومة إغلاق دور الملاهي والسينيما والمسارح.

وصعدت الممثلة البالغة من العمر 57 عاما إلى منصة المهرجان وهي ترتدي زيا على شكل حمار تحته فستان يبدو ملطخا ببقع دموية قبل أن تتجرد من ملابسها أمام استغراب الحضور.

وكانت الممثلة مدعوة للمهرجان لتقديم جائزة أفضل زي. بعد تجردها من ملابسها أظهرت الممثلة رسالة كتبتها على بطنها تقول "لا ثقافة لا مستقبل" وكتبت رسالة أخرى على ظهرها لرئيس الوزراء جان كاستكس تقول "أعد إلينا الفن مرة أخرى يا جان".

ووجه فنانون آخرون رسائل مشابهة للحكومة خلال المهرجان. وقال ستيفان ديموستير لدى حصوله على إحدى الجوائز "يمكن لأبنائي أن يذهبوا لمتجر "زارا" لكنهم لايستطيعون الذهاب الى السينيما، وهو أمر غير مفهوم".
 

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