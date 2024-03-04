"ممارسة الجنس معها وشقيقتها".. اعترافات قاتلة اللواء اليمني في فيصل

الإثنين، 04-03-2024
12:10 م
نشرت وسائل إعلام اعترافات المتهمة الرئيسية في جريمة مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي المسؤول في الجيش اليمني، بغرض السرقة بعد استدراجه بحجة إقامة علاقة غير شرعية داخل شقته بمنطقة فيصل
بالجيزة.
وروت المتهمة بداية تفاصيل الجريمة بقولها أنها تعمل بإقامة علاقات محرمة مع الرجال مقابل المال، وذات مرة تعرفت على زوجها الذي اشترك معها في الجريمة، مشيرة إلى أنها تركت هذه المهنة الغير شرعية بضعة شهور وبعدما ضاق بها وبزوجها الحال اقترحت عليه العودة لها مرة أخرى بمساعدتها حيث تستدرج الرجال وسرقة مقتنياتهم.
أول لقاء مع الضحية
وتابعت: في يوم كنت بمشي على الكورنيش لقيت عربية ملاكي لونها فيراني وقفت عندي ولقيت اللي سايقها بينده لي فركبت معاه وقعد يتكلم معايا وفهمت من لهجته إنه مش مصري وإنه خليجي وطلب مني إن هو يمارس معايا وهيديني 4 آلاف جنيه فأنا قلت له ماشي اطلع بينا على الشقة فراح قايلي لأ خليها بكرة أنا رايح أقعد مع أصحابي" وفقا لموقع "القاهرة 24".
وواصلت المتهمة: فضلت راكبة معاه في العربية وهو عمال يمسك في أماكن حساسة لحد ما وصلني بالقرب من بيتي وأنا نزلت بعد لما أخدت منه رقم تليفونه وأديته رقم تليفوني واتفقنا إن أنا هروح له تاني يوم، ولما اتصل علي طلب مني اروح له ومعايا بنتين كمان فقلت له أنا معرفش غير أختي فوافق بعد ما شاف صورتها وعجبته.
خطة الجريمة
وعن خطة الجريمة قالت المتهمة: حكيت لزوجي فقاللي انتي هتروحيله انتي وأختك، واحدة تشاغله وواحدة تحط له المنوم لغاية لما ينام وأول لما ينام هيطلع هو وجوز أختي يسرقوا الشقة وننزل كلنا، واتفقنا إن لو الراجل قاوم ولا حاجة هنسكته ونكتفه لغاية لما يبطل أي مقاومة علشان ما يفضحناش.