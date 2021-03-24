«ممارسات ممنوعة».. قرارات سعودية صارمة بشأن شهر رمضان بسبب كورونا

الأربعاء، 24-03-2021
08:18 م
محمد فضل - متابعات
أفادت
صحيفة الوطن السعودية
بأن السلطات المعنية بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة أصدرت
مجموعة من التوصيات المعتمدة للإجراءات الاحترازية في شهر رمضان
وعيد الفطر.
وقالت
الصحيفة إن تلك الاجراءات شددت على ضرورة إيقاف
إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق وكذلك تعليق موائد الإفطار الرمضانية في المساجد
والجوامع، وكذلك الاعتكاف.
وطالبت
السلطات المعنية بمكافحة كورونا في المملكة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
القيام بمهمة إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم.
كما
تتولى وزارة السياحة إيقاف إقامة البوفيهات في الفنادق.
وشددت
التوصيات على هيئة الصحة العامة "وقاية" بضرورة تحديث البروتوكولات بخصوص آلية تغليف وتسليم طلبات المطاعم
الخارجية (تجهيز مسبق - الانتظار في السيارة).
كما
تقوم البلديات بتكثيف الجولات الرقابية على التجمعات في الحدائق العامة وضبط المخالفات
بجانب القيام بتكثيف الجوالات الرقابية وعلى
التجمعات في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني وضبط المخالفات التعميم بالسماح
للمحالات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل المدة 24 ساعة مع التوعية بأهمية
الالتزام بالإجراءات الوقائية التوعية الإعلامية بأهمية الالتزام بالإجراءات في موائد
الإفطار الصباحية في عيد الفطر المبارك.
وشددت
أيضا على تعليق إقامة سُفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد وتعليق الاعتكاف والتوسع
في أماكن إقامة صلاة العيد.