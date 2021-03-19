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ملياردير غامض يسعى لانتزاع مواجهة "أنتوني جوشوا" و"تايسون فيوري" من السعودية

مواجهة "أنتوني جوشوا" و"تايسون فيوري"
مواجهة "أنتوني جوشوا" و"تايسون فيوري"
 
الجمعة، 19-03-2021 11:47 ص فتحي مجدي
كشف ايدي هيرن، مروج نزالات بطل الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا عن محاولات رجل أعمال غامض في الشرق الأوسط استضافة النزال بين ملاكمه ومواطنه تايسون فيوري على لقب الوزن الثقيل.

وكانت تقارير تحدثت في العام الماضي عن عرض السعودية استضافة النزال، الذي يحظى باهتمام وتغطية إعلامية واسعة في جميع دول العالم.

لكن هيرن أشار إلى محاولة رجل أعمال من الشرق الأوسط، خطف النزل إلى بلاده بدلاً من السعودية.

غير أنه هيرن رفض تسمية مقدم العرض المفاجئ، أو البلد الذي ينحدر منه، موضحًا أن رجل الأعمال الثري يريد أن يجعل المباراة حدثًا ضخمًا في وطنه.

وقال رئيس ماتش روم: "كان لدي عرض يوم الأربعاء، ليس من الشرق الأوسط، لكنه كان العرض الأكثر غرابة.

لقد كان من شخص ثري للغاية ويريد أن يفعل شيئًا مميزًا للغاية. هذا كان جيدًا هناك.

وهو خيار واقعي، المال ليس مشكلة مع هذا الرجل. من الناحية التجارية، هذا غريب بعض الشيء، لكن الأمر لا يتعلق بذلك. من الأصول أن نقول: هذا هو أكبر حدث في العالم".

وأوضح أن رجل الأعمال مقدنم العرض يرغب في استضافة النزال في بلده. وأشار إلى أنه أخير أنتوني جوشوا الليلة الماضية، وقال له: "سأترك الأمر معك يا صديقي. هذا حدث يمكنك عرضه للعالم".

وقال هيرن أيضًا، إن المواجهة على ألقاب WBA و IBF و WBO و WBC يجب أن تقام هذا الصيف ويجب على أي عارض للقتال قبول ذلك. وكانت الأنباء أشارت إلى أن السعودية مستعدة لدفع رسوم ضخمة لكنها تريد الانتظار حتى نوفمبر أو ديسمبر.

وقال هيرن: "التركيز المطلق هو يونيو أو يوليو. إذا كان هناك موقع يعرض تاريخًا آخر، فهو بالخارج".

يشار إلى أن النزال الأول بين أنتوني جوشوا (AJ) الذي يحمل أربعة أحزمة (WBA وIBF وWBO وIBO) وتايسون فيوري الملقب بـ"الملك الغجري"، سيكون النزال الأول على لقب البطل المطل وتوحيد الأحزمة، والثاني لمنح الخاسر فرصة الثأر.

وخاض تايسون فيوري (32 عامًا) 31 نزالاً خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، وفاز في 30 منها، بينما انتهى واحد بالتعادل. أما أنتوني جوشوا (31 عامًا) فقد خاض 25 نزال، فاز في 24 منها، مقابل خسارة واحدة.
 

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